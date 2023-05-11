В Башкирии сгорели 2 частных дома и погибли 2 человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 11 мая, в Белорецком районе Башкирии при пожаре погибли два человека. Подробности рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Инзер. На улице Белягушинская загорелись два бревенчатых дома, два сарая, дровяник, трактор и бревенчато-дощатое строение. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и ведомственной пожарной охраны. Специалистам удалось ликвидировать пожар. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела, предположительно, 85-летней женщины и 90-летнего мужчины.

Причины пожара и обстоятельства случившегося выясняются, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Также на место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и оперативная группа МЧС региона.