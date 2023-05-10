В Уфе снесут здание бывшего ночного клуба «Ботаника»

фото: Telegram // Enter Уфа

В Уфе в текущем месяце планируют снести здание бывшего ночного клуба «Ботаника» на улице Ленина недалеко от торгового центра «Экватор». Об этом 10 мая сообщил телеграм-канал Enter Уфа со ссылкой на команду движения «Культура» – организатора вечеринок в локации.

– Вот и настал неизбежный момент, когда нам всем придется прощаться с легендарным клубом за Экватором. Да-да, его сносят, уже в этом месяце. Многое было в этих стенах, безумное количество именитых исполнителей, эмоции, которые можно было испытать только тут, – говорится в сообщении «Культуры».

Клуб «Ботаника» открылся осенью 2019 года. В здании, где он располагался, в эту пятницу проведут прощальную вечеринку.