Пять трамваев и 57 троллейбусов МУЭТ Уфы выставлены на продажу за 326,8 млн рублей

фото: vk.com // Город Уфа

В Уфе пять трамваев и 57 троллейбусов банкротного муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) выставлены на продажу за 326,8 млн рублей. Организатором торгов стала конкурсный управляющий предприятия Аэлита Идрисова. Соответствующее сообщение 10 мая появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 22 мая по 26 июня. Сам аукцион назначен на 28 июня. Его победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену.

Напомним, МУЭТ был признан банкротом в конце 2020 года. Организация задолжала кредиторам более 300 млн рублей.