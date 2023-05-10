В Башкирии мужчина за деньги от незнакомца сжег BMW стоимостью 5,6 млн рублей

фото: МВД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке 30-летний житель Иркутской области за деньги от незнакомца сжег автомобиль BMW 530D Xdrive стоимостью 5,6 млн рублей. На днях местный суд вынес мужчине приговор. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Как следует из материалов дела, в июне прошлого года подсудимому, который находился в Иркутске, позвонило «неустановленное следствием лицо». Оно предложило ему 100 тыс. рублей за поджег припаркованной у дома на проспекте Октября иномарки. Мужчина согласился на сделку. 8 июня фигурант уголовного дела приехал в Стерлитамак, купил бензин, облил им кузов дорогостоящей машины и поджег ее, после чего уехал обратно на родину. Как BMW, так и стоящая с ней по соседству Honda полностью сгорели.

Впоследствии полицейские задержали подсудимого по месту жительства и доставили обратно в Стерлитамак. На суде он полностью признал вину. В качестве смягчающих приговор обстоятельств были учтены признание вины, раскаяние, наличие тяжелых заболеваний и двое детей на иждивении, один из которых является инвалидом. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такой срок получился из-за того, что поджигатель на момент преступления не отбыл наказание по другому уголовному делу, приговор по нему еще в 2021 году вынес Иркутский суд. Какое преступление он тогда совершил, стерлитамакская инстанция не уточнила.