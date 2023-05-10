Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии начнется с наступлением лета

Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии стартует в начале июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии стартует в начале июня. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 мая сообщил министр транспорта республики Александр Клебанов. Глава региона Радий Хабиров поручил ему после 20 числа предоставить доклад о том, как ведутся дорожные работы.

По словам руководителя Башкирии, в первую очередь необходимо обращать внимание на «фонящие» дороги – то есть те, на которые чаще всего жалуются жители, а также трассы.

– Максимально учитывайте вложенный рубль на большее количество людей. Я понимаю, часто просят соединить деревни на 20 и 50 человек. Не можем мы туда деньги направлять. А вот где максимальный эффект по количеству людей [которые будут пользоваться дорогой] – вот это ваш главный критерий, – сказал Хабиров.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии поручил снести входные ворота Парка Аксакова в Уфе.