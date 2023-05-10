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НовостиОбщество10 мая 2023 15:31

Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии начнется с наступлением лета

Хабиров объяснил, чем руководствоваться при выборе участков для дорожных работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии стартует в начале июня

Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии стартует в начале июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый ремонт проблемных дорог в Башкирии стартует в начале июня. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 мая сообщил министр транспорта республики Александр Клебанов. Глава региона Радий Хабиров поручил ему после 20 числа предоставить доклад о том, как ведутся дорожные работы.

По словам руководителя Башкирии, в первую очередь необходимо обращать внимание на «фонящие» дороги – то есть те, на которые чаще всего жалуются жители, а также трассы.

– Максимально учитывайте вложенный рубль на большее количество людей. Я понимаю, часто просят соединить деревни на 20 и 50 человек. Не можем мы туда деньги направлять. А вот где максимальный эффект по количеству людей [которые будут пользоваться дорогой] – вот это ваш главный критерий, – сказал Хабиров.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии поручил снести входные ворота Парка Аксакова в Уфе.