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НовостиОбщество10 мая 2023 15:01

Завтра в 15 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

Это связано с ремонтными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
D четверг 11 мая в 15 жилых домах Уфы из-за ремонтных работ на 12-14 часов отключат холодную и горячую воду

D четверг 11 мая в 15 жилых домах Уфы из-за ремонтных работ на 12-14 часов отключат холодную и горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, в четверг 11 мая, в 15 жилых домах Уфы из-за ремонтных работ на 12-14 часов отключат холодную и горячую воду. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

С 10:00 до 24:00 водоснабжение будет приостановлено в 11 жилых домах по улицам:

– Богдана Хмельницкого, 49/1, 55/1;

– Вологодская, 32, 32/1, 34, 38;

– Кольцевой, 168, 170/1, 170/2;

– Черниковской, 75/2, 75/3.

С 10:30 до 22:30 без воды останутся жильцы четырех домов на Комсомольской, 125, 127, 131а, 133.