Завтра в 15 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

D четверг 11 мая в 15 жилых домах Уфы из-за ремонтных работ на 12-14 часов отключат холодную и горячую воду
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Завтра, в четверг 11 мая, в 15 жилых домах Уфы из-за ремонтных работ на 12-14 часов отключат холодную и горячую воду. Об этом предупредил «Уфаводоканал».
С 10:00 до 24:00 водоснабжение будет приостановлено в 11 жилых домах по улицам:
– Богдана Хмельницкого, 49/1, 55/1;
– Вологодская, 32, 32/1, 34, 38;
– Кольцевой, 168, 170/1, 170/2;
– Черниковской, 75/2, 75/3.
С 10:30 до 22:30 без воды останутся жильцы четырех домов на Комсомольской, 125, 127, 131а, 133.