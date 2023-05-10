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НовостиОбщество10 мая 2023 14:36

22 мая в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

Это связано с проведением «Последнего звонка» у школьников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В понедельник, 22 мая, в Башкирии будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя

В понедельник, 22 мая, в Башкирии будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 22 мая, в Башкирии будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение установят из-за того, что в этот день у выпускников 9 и 11 классов школ пройдет «Последний звонок». Соответствующее предупреждение появилось на сайте министерства торговли и услуг республики.

– Запрет коснется розничной продажи алкогольной продукции в магазинах. На предприятия общественного питания ограничение не распространяется, – передали в ведомстве.

Напомним, помимо дней «Последнего звонка», запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни сабантуев, День молодежи и даты его непосредственного празднования, а также в День знаний и частично – в новогодние каникулы.