Сгоревшую часть кинотеатра «Искра» в Уфе скрыли баннером с изображением леса

В Уфе сгоревшую летнюю веранду кафе, пристроенном к кинотеатру «Искра», завесили баннером с изображением хвойного леса
Фото: Рустам МАКСЮТОВ
В Уфе сгоревшую летнюю веранду кафе, пристроенном к кинотеатру «Искра», скрыли баннером с изображением хвойного леса. Публикуем фотографии с места происшествия.
Возгорание в закрытом уже два года кинотеатре произошло в минувшую субботу
Фото: Рустам МАКСЮТОВ
Возгорание в закрытом уже два года кинотеатре произошло в минувшую субботу, 6 мая. В пожаре обошлось без пострадавших. По предварительным данным МЧС, инцидент случился из-за «неосторожного обращения с огнем в террасе неустановленными лицами». Дознаватели ведомства изъяли «вещественные объекты» и проводят пожарно-технические экспертизы.
Пожар мог случиться из-за «неосторожного обращения с огнем в террасе»
Фото: Рустам МАКСЮТОВ
Напомним, кинотеатр «Искра» закрылся в начале 2021 года. Тогда еще владельцы здания заявляли, что это временная мера. Позднее стало известно, что комплекс продают за долги, но после двух аукционов покупатель так и не нашелся.