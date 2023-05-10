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НовостиПроисшествия10 мая 2023 14:08

Сгоревшую часть кинотеатра «Искра» в Уфе скрыли баннером с изображением леса

Предварительной причиной возгорания стало неосторожного обращения с огнем в террасе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе сгоревшую летнюю веранду кафе, пристроенном к кинотеатру «Искра», завесили баннером с изображением хвойного леса

В Уфе сгоревшую летнюю веранду кафе, пристроенном к кинотеатру «Искра», завесили баннером с изображением хвойного леса

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

В Уфе сгоревшую летнюю веранду кафе, пристроенном к кинотеатру «Искра», скрыли баннером с изображением хвойного леса. Публикуем фотографии с места происшествия.

Возгорание в закрытом уже два года кинотеатре произошло в минувшую субботу

Возгорание в закрытом уже два года кинотеатре произошло в минувшую субботу

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Возгорание в закрытом уже два года кинотеатре произошло в минувшую субботу, 6 мая. В пожаре обошлось без пострадавших. По предварительным данным МЧС, инцидент случился из-за «неосторожного обращения с огнем в террасе неустановленными лицами». Дознаватели ведомства изъяли «вещественные объекты» и проводят пожарно-технические экспертизы.

Пожар мог случиться из-за «неосторожного обращения с огнем в террасе»

Пожар мог случиться из-за «неосторожного обращения с огнем в террасе»

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Напомним, кинотеатр «Искра» закрылся в начале 2021 года. Тогда еще владельцы здания заявляли, что это временная мера. Позднее стало известно, что комплекс продают за долги, но после двух аукционов покупатель так и не нашелся.