На майские праздники жители Башкирии чаще выезжали в Турцию и Казахстан

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки. Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Для башкортостанцев лидером среди заграничных направлений стала Турция — с начала мая ее посетили около 30% туристов из республики. Также в пятерку стран-фаворитов попали Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Египет.

В целом башкортостанцы активнее путешествовали по России, чем за рубежом. По количеству внутренних туристов в майские праздники жители республики оказались в топ-10 среди регионов страны. Чаще всего отсюда выезжали в соседние Татарстан, Оренбургскую и Челябинскую области.