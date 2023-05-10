Продававшемуся в интернете львенку из Уфы нашли новый дом в подмосковном парке

кадр видео: Telegram // Светлана Радионова

Маленькой львице из Уфы, которую хозяин пытался продать в интернете, нашли новый дом – теперь он будет жить в подмосковном парке «Земля Прайда». Об этом в своем телеграм-канале 10 мая рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

– На счету парка – десятки трогательных историй и спасённых жизней, – рассказала чиновница. – Владельцы приюта пообещали сделать всё возможное для лечения и реабилитации маленькой львицы. Ей обеспечат необходимый уход и научат общаться с сородичами. Сейчас она проходит ветеринарные обследования.

Напомним, хозяин добровольно отдал львенка сотрудникам Росприроднадзора, когда те пришли к нему в квартиру, представившись потенциальными покупателями. Никаких разрешающих документов на содержание животного у его «владельца» не было. Несколько дней львенок жил и находился под наблюдением ветеринаров на передержке зоолунопарка «Саванна».