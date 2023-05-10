Минобр Башкирии назвал самые популярные в республике предметы на ЕГЭ-2023

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин назвал самые популярные предметы на ЕГЭ-2023 среди школьников республики Фото: Артем КИЛЬКИН

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин назвал самые популярные предметы на ЕГЭ-2023 среди школьников республики. Статистику чиновник озвучил на оперативном совещании в местном правительстве 10 мая.

ЕГЭ в регионе сдадут более 16 тыс. детей, 14,9 тыс. из них – это выпускники текущего года. Русский язык и математика традиционно останутся обязательными предметами. Среди выборных дисциплин популярными стали профильная математика (52%), обществознание (38,2%), информатика (25,7%), биология (19,8%), физика (18,3%), химия (16,6%) и история (12,6%).

В республике будут работать 157 пунктов проведения экзамена, в том числе 102 – в школах, 42 – на дому (для детей с инвалидностью), 14 – в колониях.