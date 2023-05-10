11 мая в Башкирии прогнозируют перепады температуры воздуха с -5 до +18 градусов

В четверг 11 мая в Башкирии прогнозируются перепады температуры воздуха с морозных -5 до теплых +18 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, в четверг 11 мая, в Башкирии прогнозируются перепады температуры воздуха с морозных -5 до теплых +18 градусов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В целом по республике ожидается переменная облачность. Грядущей ночью местами – преимущественно на юго-востоке – пройдет небольшой дождь. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с восточного направления. Он будет умеренным, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут +1, +6° (местами возникнут заморозки до 0, -5°). Днем воздух прогреется до +13, +18°.

В МЧС отдельно предупредили, что из-за температурных качелей на отдельных участках автодорог ночью и утром появится туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров.