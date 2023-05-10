Учеников школы в Башкирии перевели на дистанционное обучение из-за кори у ребенка

Учеников одной из школ в башкирском городе Кумертау перевели на дистанционное обучение из-за выявления случая заболевания корью у одного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Учеников одной из школ в башкирском городе Кумертау перевели на дистанционное обучение из-за выявления случая заболевания корью у одного ребенка. Информацию «КП-Уфа» 10 мая подтвердили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

– Это не карантин, а ограничительные мероприятия. На дистанционное обучение с 28 апреля до 19 мая переведены не все люди, а те, кто не имеет сведений о вакцинации, – передали в ведомстве. – Все контактные [с зараженных ребенком] находятся под медицинским наблюдением.

Там добавили, что с начала года на территории Башкирии было подтверждено 32 случая кори.

Напомним, впервые в этом году корь в республике выявили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и ребенка из Таджикистана. Отметим, что за весь 2022 год в регионе этот вирус нашли только у двух человек.