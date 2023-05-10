В Башкирии простились с погибшей в ДТП блогером и матерью троих детей Дианой Сафаровой

фото: соцсети // Резеда Миннегулова

Сегодня, 10 мая, в башкирском поселке Чишмы простились с 33-летней блогером и матерью троих детей Дианой Сафаровой, которая погибла в ДТП. Об этом в своих соцсетях сообщил ее дядя – известный певец и народный артист республики Анвар Нургалиев. Он опубликовал видео с похорон молодой женщины. Покойную, по словам ее подруги Резеды Миннегуловой, пришли проводить в последний путь порядка 300-400 человек.

– Народу было очень много. И блогеры были, и артисты, и подписчики, и односельчане, друзья, родственники. Машин только больше ста было, – поделилась Миннегулова.

Погибшая Сафарова с детьми // фото: соцсети

Напомним, Диана Сафарова погибла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Honda Civic, за рулем которого она находилась, врезался в забор. Она скончалась на месте происшествия. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что неподалеку от места аварии находится магазин «Абсолют» с работающей камерой наружного наблюдения. После просмотра записи сотрудники ГИБДД увидели, как Civic обгоняет Toyota Camry. Сейчас выясняется причастность этого автомобиля к произошедшему. Его водителя доставили в отдел полиции.