С 15 мая в Уфе из-за ремонта начнут ограничивать проезд по улице Менделеева

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С понедельника на следующей неделе, 15 мая, в Уфе из-за ремонта начнут ограничивать проезд по улице Менделеева между Обской и Караидельской. Дорожные работы там планируется завершить только в четвертом квартале текущего года, но подрядчик обещал ускориться. Об этом сообщила мэрия.

– В зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по ¼ и ½ проезжей части, – объяснила администрация.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, а также заранее планировать маршрут поездок.

В мэрии подчеркнули, что по участку Менделеева, где пройдет ремонт, ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей, в том числе немало грузовых машин. Это связано с тем, что на улице расположен ряд крупных торговых и развлекательных комплексов: «Иремель», «ХБК», «Гурьевский», «Акраим». «Транспортный трафик на этой улице довольно-таки плотный и в период проведения дорожно-ремонтных работ возможны затруднения движения автотранспорта», заключила администрация.