В Башкирии при пожаре в частном доме погибли 2 человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 10 мая, в Кугарчинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в деревне Мраково. На улице Коммунистической произошел в бревенчатом доме с пристроем. Прибывшим пожарным удалось ликвидировать горение за 22 минуты с момента поступления обращения о происшествии. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела двух погибших: один из них – 68-летний мужчина, личность второго устанавливается.

Причины пожара и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.