ФСБ Башкирии выявила мужчину, собиравшегося воевать против России за Украину

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии ФСБ выявила парня, пожелавшего перейти на сторону вооруженных сил Украины. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 20-летний житель Аургазинского района с сентября прошлого года по настоящее время намеревался вступить в ряды ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против России.

В целях недопущения совершения преступления, предусмотренного уголовной статьей «Государственная измена», молодого человека официально предупредили о недопустимости реализации своих намерений и привлечении его к ответственности в случае, если он все-таки преступит закон.