Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 8:12

В Уфе 11 мая временно закроют мангальную зону в парке Лесоводов

На территории будут проводить учения
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Завтра, 11 мая, в Уфе закроют мангальную зону в парке Лесоводов. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 12:00 на территории пройдут учения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Городские власти предупредили, что в эти два часа будет задействовано большое количество техники и специалистов. В связи с этим жителей и гостей столицы Башкирии просят горожан заранее запланировать маршруты передвижения по парку.