В Башкирии матери за избиение и издевательства над 12-летним сыном дали условный срок

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В Кугарчиснком районе Башкирии осудили женщину за истязания своего несовершеннолетнего сына. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что с марта по июнь прошлого года мать детей 8 и 12 лет, будучи пьяной, заставляла старшего ребенка вставать коленями на горох, а также била его металлическим прутом.

Прокуроры сообщают, что женщина не занималась воспитанием детей, злоупотребляла спиртным и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В отношении не было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением».

В Кугарчинском межрайонном суде женщина признала свою вину. Ей назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.