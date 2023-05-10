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НовостиОбщество10 мая 2023 7:23

5-й башкирский добровольческий батальон им. генерала Тагира Кусимова отправят на боевое слаживание 12 мая

Отправка военнослужащих состоится на Советской площади в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Пятый башкирский добровольческий батальон им. генерала Тагира Кусимова отправят на боевое слаживание 12 мая. Об этом в ходе правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– 12 мая мы отправляем на боевое слаживание пятый башкирский добровольческий батальон. Носить он будет имя легендарного генерала Тагира Кусимова. Поэтому, что я порошу. Первое – Уфа, подготовить площадь, отправлять будем с площади. Штабам – провести все необходимые мероприятия по переодеванию, боевому слаживанию, там день-два. И на Советской площади мы пятый батальон наш отправим, – заявил руководитель региона.