5-й башкирский добровольческий батальон им. генерала Тагира Кусимова отправят на боевое слаживание 12 мая

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Пятый башкирский добровольческий батальон им. генерала Тагира Кусимова отправят на боевое слаживание 12 мая. Об этом в ходе правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– 12 мая мы отправляем на боевое слаживание пятый башкирский добровольческий батальон. Носить он будет имя легендарного генерала Тагира Кусимова. Поэтому, что я порошу. Первое – Уфа, подготовить площадь, отправлять будем с площади. Штабам – провести все необходимые мероприятия по переодеванию, боевому слаживанию, там день-два. И на Советской площади мы пятый батальон наш отправим, – заявил руководитель региона.