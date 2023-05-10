Жителей Башкирии в июне ожидает 2 дополнительных выходных

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителей Башкирии в июне ожидает два дополнительных выходных дня.

12 июня вся страна будет отмечать День России. Он проходит с 1992 года, и традиционно этот день является нерабочим. В связи с этим граждане Башкирии будут отдыхать три дня подряд – 10, 11, 12 числа. Также в этот день жители столицы республики будут отмечать День города Уфа.

А 28 июня будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-байрам. Из-за него последняя рабочая неделя месяца разделится надвое, поскольку выходной придется на среду.