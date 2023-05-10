В Уфе на дереве обнаружили труп женщины

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 9 мая, уфимском микрорайоне Черниковка на дереве обнаружили мертвую женщину. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

В настоящее время специалисты Следственного отдела Орджоникидзевского района устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

Напомним, недавно в Кировском районе Уфы под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины. Трагедия случилась на улице Караидельская. Местные жители поделились видео, на котором был запечатлен момент трагедии.