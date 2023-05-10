Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 5:17

Появилось видео с места смертельного ДТП на улице Менделеева в Уфе

Авария случилась вчера вечером
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Появилось видео с места смертельного ДТП в Кировском районе Уфы. Им поделился в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера вечером, 9 мая, на улице Менеделеева. 34-летний уфимец, управляя BMW-X5, врезался в электроопору. В результате случившегося 29-летний пассажир иномарки получился тяжелейшие травмы, он скончался на месте случившегося. Еще один 32-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.