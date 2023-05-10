В Башкирии назвали причину отравления 17 человек шаурмой

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Роспотребнадзор Башкирии поделился подробностями расследования массового отравления шаурмой в городе Мелеуз.

Инцидент случился на минувших выходных. 8 мая специалисты Мелеузовской ЦРБ сообщили правоохранительным органам о массовом пищевом отравлении. В инфекционное отделение больницы доставили 17 человек, в том числе девять детей. Все пострадавшие попали в учреждение, отведав шаурмы в недавно открывшемся киоске. В настоящее время он закрыт по требованию Роспотребнадзора. Проверкой случившегося занялась прокуратура, региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения в работе общепита. Например, к работе был привлечен персонал без медосмотра. Согласно предварительным данным, причиной отравлений стал работник киоска. У него и в продуктах обнаружили возбудитель острой кишечной инфекции – норовирус.

Все пострадавшие, которые обратились за медицинской помощью, как сообщает Роспотребнадзор, находятся в удовлетворительном состоянии и под медицинским наблюдением.

– На 9 мая новых случаев острой кишечной инфекции среди жителей города Мелеуз нет. Эпидемиологическое расследование продолжается, – заявили в ведомстве.