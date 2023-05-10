В Уфе после столкновения с электроопорой погиб пассажир BMW

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Вчера вечером, 9 мая, в Кировском районе Уфы погиб пассажир иномарки. О происшествии рассказали в «ГТРК «Башкортостан».

Авария случилась на улице Менделеева. Предполагается, что автомобиль BMW во время движения в сторону ВДНХ не справился с управлением и врезался в электроопору. Столб из-за сильного удара рухнул и перекрыл часть улицы. В результате случившегося погиб пассажир автомобиля. Также еще два человека получили серьезные увечья, один из них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, было начато разбирательство.