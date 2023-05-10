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Вчера, 9 мая, глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции улицы Ленина в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Руководитель региона и мэр столицы республики вместе ход благоустройства и обновления общественных пространств. В настоящее время на Ленина продолжают сооружать тротуары из гранитной брусчатки на участке от Пушкина до Кирова. В рамках концепции «Чистое небо» планируется убрать под землю линии связи и электроснабжения, что, по мнению властей, улучшит эстетику улицы.

Кроме того, на улице организовывают своеобразные «антикарманы» – выступающие фрагменты тротуара, которые препятствуют парковке автомобилей на пешеходном переходе и этим самым улучшают видимость для всего участников дорожного движения.

– Устройство «антикарманов» на перекрестках также обеспечит максимальную безопасность для пешеходов, так как будет способствовать замедлению движения транспорта около проблемных точек, – отметили в мэрии.

К слову пространство для пешеходов будет вымощено брусчаткой башкирского производства – в частности, из гранита Мансуровского и Токимовского месторождений. Ее уложат на площади более 17 тысячи квадратных метров.