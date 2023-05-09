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НовостиПолитика9 мая 2023 16:50

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днем Победы

Председатель регионального кабмина опубликовал поздравление в своих соцсетях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба правительства РБ

Фото: пресс-служба правительства РБ

Сегодня, 9 мая 2023 года вся страна празднует День Победы. Торжественные мероприятия проходят во всех городах Башкирии, а в Уфе состоялся военный парад.

Высокопоставленные чиновники республиканского правительства возлагали цветы к мемориалам павших на фронтах Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На параде в честь 78-й годовщины Победы, который прошел на проспекте Октября в Уфе, присутствовали первые лица Башкирии. С поздравлениями в адрес ветеранов и всех жителей республики в своих соцсетях обратился премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

- Сегодня торжественным маршем в ознаменование 78-й годовщины Великой Победы на проспекте Октября города Уфы в составе парадных расчетов прошли военнослужащие Башкирских добровольческих батальонов имени Шаймуратова и имени Доставалова, которые прибыли в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции, - написал в своих соцсетях Назаров.

Председатель башкирского кабмина выразил благодарность участникам специальной военной операции, отправившимся на передовую из Башкирии.

- Они продолжают священный труд наших героических отцов и дедов, которые доказали всему миру, что Россия сильна своим единством. За наших ребят! За нашу Победу! – написал Назаров.