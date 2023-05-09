Радий Хабиров почтил память тружеников тыла в парке Победы в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии возложил цветы к мемориалу, посвященному труженикам тыла в парке Победы в Уфе.

Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе, завершился возложением цветов к памятнику труженикам тыла.

Глава Башкирии Радий Хабиров и чиновники республиканского правительства после возложения цветов к Вечному огню в уфимском парке Победы, почтили память тружеников тыла.

- В годы Великой Отечественной войны они внесли свой огромный вклад в Великую Победу. Благодарим! Ценим! Помним! – написал Хабиров в своих соцсетях.

Там же в парке Победы глава Башкирии пообщался в ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла.