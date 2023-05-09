Радий Хабиров почтил память тружеников тыла в парке Победы в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ
Глава Башкирии возложил цветы к мемориалу, посвященному труженикам тыла в парке Победы в Уфе.
Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе, завершился возложением цветов к памятнику труженикам тыла.
Глава Башкирии Радий Хабиров и чиновники республиканского правительства после возложения цветов к Вечному огню в уфимском парке Победы, почтили память тружеников тыла.
- В годы Великой Отечественной войны они внесли свой огромный вклад в Великую Победу. Благодарим! Ценим! Помним! – написал Хабиров в своих соцсетях.
Там же в парке Победы глава Башкирии пообщался в ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла.