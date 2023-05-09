Радий Хабиров приветствовал участников и зрителей парада Победы в Уфе

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как в Уфе прошел парад Победы.

Сегодня днем, 9 мая, на Горсовете в Уфе состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в торжественном шествии приняли участие более 1,5 тысяч человек, ретро и современная военная техника, вертолеты и самолеты малой авиации.

В своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров рассказал, как проходил парад Победы. Он подчеркнул, что власти региона приняли решение проводить такие парады каждый год.

- В этом году День Победы проходит по-особому. Мы живем в переломную эпоху, и в этом празднике сегодняшние наши военнослужащие черпают силы для будущих побед. Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто, продолжая славные ратные традиции героических предков, сегодня защищает Отечество, решает задачи специальной военной операции, - написал в своих социальных сетях Хабиров.

Подробнее о том, как в Уфе прошел парад Победы можно почитать здесь.