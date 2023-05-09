Какая погода ждет жителей Башкирии в среду, 10 мая

Фото: Рустем Ахунов

Метеорологи озвучили прогноз погоды в Башкирии на среду, 10 мая.

По данным Башгидрометцентра в республике прогнозируется пасмурная погода, без существенных осадков. В южных районах пройдут кратковременные дожди и сильный ветер. В остальных районах ожидается восточный, северо-восточный умеренный ветер.

В ночь на среду, 10 мая по республике ожидаются заморозки до -2, -7 градусов Цельсия, местами будет чуть теплее, до +1, +6 . Днем воздух прогреется до +12, +17 , местами лишь до +7 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo в Уфе днем 10 мая воздух прогреется до +17 градусов, скорость ветра прогнозируется на уровне 1-3 метра в секунду. Осадков не ожидается.