В Башкирии прогнозируется сильный ветер и заморозки до -7

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МЧС по Башкирии предупреждает: в республике прогнозируются опасные погодные явления.

По данным Башгидрометцентра в предстоящие сутки в некоторых южных районах республики ожидаются ночные заморозки в воздухе и на земле до -2, -7 градусов Цельсия. При этом в ряде районов Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Также в МЧС по Башкирии предупреждают об усилении ветра в южной части республики до 17 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что с вечера 9 мая и до 20:00 10 мая 2023 года в республике установится облачная погода с прояснениями. В южных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду, на юге Башкирии до 17 м/с.

В ночь на 10 мая ожидаются заморозки до -2, -7 градусов Цельсия, местами до +1, +6. Днем воздух прогреется до +12, +17 . В тех районах, где пройдут дожди, прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 1-2 километров.