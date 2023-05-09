В Уфе прошел парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

9 мая 2023 года в Уфе на Горсовете прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С трибун на проспекте Октября за прохождением парадных расчетов наблюдали ветераны ВОВ и труженики тыла, а также высокопоставленные чиновники и глава региона Радий Хабиров. В параде приняли участие военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, ветераны боевых действий, кадеты и курсанты учебных заведений.

Всего в параде в честь Дня Победы в Уфе участвовал 21 парадный расчет и более 1,5 тысяч человек личного состава. Среди участников были прибывшие в отпуск бойцы батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, а также представители военной кафедры УУНиТ, сотрудники различных силовых и экстренных ведомств и юнармейцы.

Военнослужащие пронесли флаги России и Башкирии, знамя Победы, знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командующим парадом был полковник Рамиль Хайрутдинов, а принимал парад военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

Гостями парада в честь Дня Победы в Уфе помимо ветеранов Великой Отечественной стали представители зарубежных стран и участники боевых действий.

По проспекту Октября проехала также военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танки, бронемашины, легендарный ЗиС-5 «Полуторка», артиллерийские орудия и грузовые автомобили. В воздушной части парада над площадью Ленина пролетели пять вертолетов, среди которых Ка-26 с флагом России и Ка-32 с флагом Башкирии. Завершилась воздушная часть пролетом девяти самолетов малой авиации с аэродрома «Первушино».