Глава Башкирии возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров и чиновники регионального правительства возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади в Уфе.

9 мая 2023 года в Уфе проходят памятные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава Башкирии Радий Хабиров в сопровождении чиновников республиканского правительства возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади. Ранее торжественные церемонии в память о павших на фронтах ВОВ всегда проходили в уфимском парке Победы.

После возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову Хабиров в своих социальных сетях объяснил, почему для проведения церемонии в этом году выбрали именно Советскую площадь.

- Советская площадь в Уфе стала местом, навсегда отмеченным героизмом башкирских воинов. «Именно здесь в 1942 году генерал Минигали Шаймуратов доложил о готовности 112-й кавдивизии отправиться на фронт, —написал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в наши дни с Советской площади также отправляются бойцы из Башкирии для участия в специальной военной операции. Хабиров выразил уверенность, что здесь же их будут встречать с победой.

- Вечная память тем, кто отдал жизни за защиту нашей Родины. Вечная слава народу-победителю! Поздравляю всех жителей Башкортостана с днем Великой Победы! – написал Радий Хабиров в своих соцсетях.