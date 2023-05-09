Заблудившийся ночью в лесу в Башкирии пастух сам вернулся домой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлой ночью в Зилаирском районе Башкирии в лесу потерялся пастух, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

По данным экстренного ведомства, 8 мая 2023 года в 23:30 в диспетчерскую поступило сообщение о том, что около поселка Бердяш в Зилаирском районе Башкирии потерялся пастух. На поиски выехали спасатели, сотрудники районной администрации и местные жители.

Как оказалось, пастух почти все время пока блуждал по лесу, был на связи со спасателями. Однако он так и не добрался до поисковой группы – звуковые и световые сигналы, которые передавали спасатели он не увидел и не услышал.

В итоге, рано утром 9 мая, около 7:00, пастух сам позвонил в службу спасения и сообщил, что вышел из леса и идет домой.