Какие дорогие в Уфе перекроют на время парада Победы

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 9 мая, в Уфе пройдет торжественный парад Победы. В ГИБДД по Башкирии рассказали, какие дороги будут перекрыты.

В связи с проведением парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе будет частично перекрыто движение транспорта на проспекте Октября. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, с 10:00 до 14:30 будет ограничено движение от улицы Шафиева до улицы Кольской.

Также в это же время ограничат движение на Южном и Северном проездах – от проспекта Октября до улицы Российской и на улице Новогорной – от Южного проезда до северного. В 14:30 все ограничения будут сняты.

Напомним, празднование Дня Победы в Уфе завершится салютом на Горсовете.