В Роспотребнадзоре по Башкирии прокомментировали массовое отравление шаурмой в Мелеузе

Фото: Роспотребнадзор по РБ

Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии закрыли и опечатали киоск с шаурмой в Мелеузе, где отравились 17 человек.

8 мая в Мелеузовскую ЦРБ доставили 17 человек, среди которых 9 детей с признаками пищевого отравления. Как оказалось, все они отведали шаурму в одном и том же недавно открытом киоске. После трапезы они почувствовали себя плохо, а затем и вовсе вызвали скорую помощь.

В тот же день Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора закрыли и опечатали киоск с шаурмой и начали собственное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе эпидемиологического расследования будут проведены лабораторные исследования и проверка персонала.

- Виновные понесут ответственность, - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре по Башкирии.