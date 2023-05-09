Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Победы

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 9 мая 2023 года, вся страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Глава Башкирии Радий Хабиров на своем официальном сайте поздравил ветеранов и тружеников тыла с этой знаменательной датой.

Как отметил Хабиров в своей поздравительной телеграмме, 9 мая 1945 года – это священная дата для всей страны, праздник доблести и героизма советского народа.

- Мы преклоняемся перед подвигом воинов, отдавших жизнь за Родину. Благодарим фронтовиков и тружеников тыла, детей войны за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость, - написал Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что и сегодня «на защиту страны под Знаменем Победы вновь встали доблестные сыны России, настоящие патриоты, достойные воинской славы наших предков».

В завершении Хабиров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы.

- Желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и всего самого доброго! С днем Великой Победы! – написал глав республики.