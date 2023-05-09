В Башкирии 17 человек отравились шаурмой из одного киоска: возбуждено уголовное дело

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Следком по Башкирии возбудил уголовное дело после массового отравления шаурмой в Мелеузе.

8 мая 2023 года из Мелеузовской ЦРБ в правоохранительные органы позвонили врачи, которые сообщили о массовом пищевом отравлении. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, всего в инфекционное отделение больницы доставили 17 человек, в том числе 9 детей.

По данным правоохранительных органов, все пострадавшие покупали шаурму в недавно открывшемся киоске в Мелеузе. Через некоторое время после трапезы они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. На данный момент киоск с шаурмой закрыт по требованию Роспотребнадзора, а оборудование и продукты питания изучают следователи.

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового пищевого отравления, следователи допрашивают работников и владельца киоска. В дальнейшем будет дана правовая оценка их работы на предмет соблюдения санитарных норм.