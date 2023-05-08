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НовостиПроисшествия8 мая 2023 16:17

Смог от горящей в Кушнаренковском районе травы дошел до Уфы

Ситуация находится на контроле МЧС
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

До Уфы дошел смог от горящей в Кушнаренковском районе травы.

8 мая в Кушнаренковском районе Башкирии произошло возгорание сухой травы рядом с населенным пунктом Ахметово. На месте работают силы МЧС, добровольцы и техника администрации района. Ситуация находится на контроле министерства.

По данным МЧС республики, из-за направления ветра дым распространяется в сторону Уфы. Из-за этого некоторые жители столицы могут почувствовать смог. Спасатели советуют закрыть окна в квартире, увлажнять воздух и пить больше чистой воды. Также будет лучше ограничить физическую активность и промывать нос.