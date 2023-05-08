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НовостиОбщество8 мая 2023 15:42

Прокуратура начала проверку по факту отравления шаурмой в Мелеузе

Восточное лакомство горожане якобы попробовали в одном и том же месте
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту массового отравления шаурмой в Мелеузе.

В неприятную ситуацию попали любители фастфуда из башкирского города Мелеуз. В соцсетях они выложили сообщение о том, что в городе якобы произошло отравление шаурмой. Все они, по заявлению горожан, отведали восточное лакомство бесплатно. По всей видимости, владельцы точки фастфуда проводили какую-то акцию.

Прокуратура Башкирии взяла этот случай на свой контроль. По данным пресс-службы, сейчас специалисты надзорного ведомства, вместе с представителями Роспотребнадзора, устанавливают все обстоятельства отравления. Начата доследственная проверка.

Напомним, что в середине апреля несколько человек отравились шаурмой в Кумертау. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.