32-летний уфимец лишился 10 тыс. рублей желая найти путану

Уфимец, желающий найти проститутку, потерял 10 тыс. рублей.

Очередной случай мошенничества, связанный с оказанием интим-услуг, произошел накануне в Уфе. 32-летний гражданин нашел в интернете собеседника, который предложил оказать ему интим-услуги. У уфимца обманным путем выманили 10 тыс. рублей, а затем перестали выходить на связь. Раздосадованный гражданин обратился за помощью в полицию. Стражи порядка по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о жителе Башкирии, который похожим образом лишился 400 тыс. рублей. Его обманул мошенник, который представился владельцем интим-салона. Потерпевший якобы сломал им систему брони путан.