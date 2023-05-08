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НовостиОбщество8 мая 2023 12:18

Погода в Башкирии на 9 мая

В республике по-прежнему будет прохладно
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

9 мая в Башкирии ожидается прохладная погода без существенных осадков.

Первая половина майских праздников удивила жителей Башкирии теплой погодой, а вот во второй началось резкое похолодание. Оно сохранится и в последний день длинных выходных.

Так, по данным Башгидромета, 9 мая ночью в республике ожидаются заморозки до -8 градусов. Днем будет заметно теплее. Температура воздуха поднимется до +15. Осадков в этот день не ожидается, а вот скорость ветра в отдельных районах может увеличиться до порывистой.

В Уфе будет чуть теплее, чем в целом по Башкирии. Ночью похолодает до +4, а днем воздух прогреется до +13 градусов. Несмотря на пасмурную погоду, осадков в этот день в столице не ожидается.