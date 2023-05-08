Бойцы башкирского отряда «Ватан» завершают боевое слаживание

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Бойцы башкирского отряда «Ватан» заканчивают боевое слаживание на полигоне в Тоцке.

Перед тем, как направиться в зону проведения СВО бойцы проходят процедуру боевого слаживания. Это очень важный процесс, так как в ходе него будущие участники СВО вспоминают боевые навыки и получают новые. От этого зависит их безопасность и эффективность.

Сейчас бойцы отряда «Ватан» проходят заключительные этапы подготовки. Уже на днях они отправятся в зону проведения СВО. Участники отряда отмечают, что подготовку на полигоне они проходили с опытными офицерами, которые делились важными в бою знаниями. В будущем бойцы станут артиллеристами, поэтому им очень важно уметь обращаться с техникой и оборудованием.