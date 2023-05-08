Хабиров встретился с врио главы ЛНР Пасечником

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров провел встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Перед Днем Победы Радий Хабиров отправился в зону проведения СВО, где встречался с бойцами из Башкирии. Позже он посетил и протокольное мероприятие – провел переговоры с врио главы Луганской области Пасечником. Там руководители регионов договорились о сотрудничестве. В частности, уже скоро в регион направят бизнес-миссию из Башкирии, которая будет налаживать контакты между предпринимателями.

Хабиров озвучил, что в Луганск отправится большая группа строителей из Башкирии. Специалисты будут помогать восстанавливать поврежденную инфраструктуру – жилые дома и социальные объекты. Также в ЛНР будут работать и медики из Башкирии.

В мае 2022 года Башкирии начала помогать восстанавливать ДНР. Туда также направили рабочих, медиков, а также асфальтобетонный завод.