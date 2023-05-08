Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 10 мая в Уфе начинаются плановые отключения горячей воды, связанные с профилактическими работами.

Коммунальные службы, традиционно, проводят испытания и профилактику систем горячего водоснабжения и отопления в летний период. Отсутствие горячей воды в домах куда проще перенести в теплую погоду, а не зимой или в межсезонье. К тому же, своевременное обследование систем позволяет вовремя найти неполадки и предотвратить крупные коммунальные аварии.

МУП УИС опубликовал график отключения горячей воды. Они начинаются уже сразу после праздников. Запланировано, что горячее водоснабжение пропадет из некоторых уфимских квартир уже 10 мая. Кого-то неудобства ждут на 10 дней, а кто-то будет греть воды самостоятельно две недели.

Отключения пройдут в Кировском, Демском, Советском и Ленинском районах Уфы. Ознакомиться с полным списком можно на сайте МУП УИС.