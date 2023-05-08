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НовостиПроисшествия8 мая 2023 8:43

Жителя Башкирии доставили в больницу после пожара

Мужчине потребовалась помощь медиков
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Пострадавшего при пожаре жителя Башкирии доставили в уфимскую больницу.

По данным МЧС республики, возгорание произошло ночью 8 мая в жилом доме по улице Набережной в селе Валентиновка Архангельского района. На место выехали пожарные и добровольцы. Пожар удалось локализовать уже через 30 минут.

Известно, что в огне пострадал мужчина 1984 года рождения. Ему потребовалась помощь медиков. В итоге его госпитализировали в уфимский ожоговый центр.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.