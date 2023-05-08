В Росстате назвали реальный размер средней зарплаты жителей Башкирии в 2022 году

Размер медианы среднедушевого дохода в Башкирии составил 28 457 рублей.

Граждане часто путают показатели, связанные с уровнем заработной платы населения – все они рассчитываются по-разному. Например, данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате берутся из отчетов предприятий. В них условные 10 сотрудников могут получать по 30 тыс., а один – 200. В таком случае, средняя зарплата превышает 45 тыс. рублей, что некорректно. По последним официальным данным, величина этого показателя в Башкирии – 46 979 рублей.

Правильнее будет ориентироваться на медиану среднедушевого дохода – в ней учитываются данные среднедушевой зарплаты именно из середины ранжированного списка и характеристики неравенства.

По данным Росстата, в среднем в 2022 году жители Башкирии получали по 28 457 рублей. Эту цифру можно назвать средней по ПФО. Лидерами по уровню зарплат выделяются наши соседи из Татарстана и Нижегородской области (36 275 и 33 303 рубля соответственно).