В мэрии Уфы рассказали о мероприятиях на День Победы

Фото: ufacity.info

В мэрии Уфы озвучили программу мероприятий на День Победы.

Праздничный день начнется с возложения цветов. Первое пройдет в 10 часов у памятника Шаймуратову на Советской площади, а второе – в 11 часов в парке Победы в Черниковке.

В 12 часов состоится праздничный парад, который традиционно проводят у здания уфимской администрации на проспекте Октября. После этого на площадке перед Русдрамтеатром начнется концерт с участием местных музыкантов. Также рядом будет установлена современная и историческая военная техника. Мероприятия продолжатся концертом на Советской площади с 16 до 22 часов.

Завершится празднование шестиминутным салютом на площади Ленина в 23 часа.