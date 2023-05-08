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НовостиОбщество8 мая 2023 7:23

В мэрии Уфы рассказали о мероприятиях на День Победы

Жителей столицы ждет насыщенная программа
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

В мэрии Уфы озвучили программу мероприятий на День Победы.

Праздничный день начнется с возложения цветов. Первое пройдет в 10 часов у памятника Шаймуратову на Советской площади, а второе – в 11 часов в парке Победы в Черниковке.

В 12 часов состоится праздничный парад, который традиционно проводят у здания уфимской администрации на проспекте Октября. После этого на площадке перед Русдрамтеатром начнется концерт с участием местных музыкантов. Также рядом будет установлена современная и историческая военная техника. Мероприятия продолжатся концертом на Советской площади с 16 до 22 часов.

Завершится празднование шестиминутным салютом на площади Ленина в 23 часа.