В Уфе спасатели помогли кошке, выброшенной с 9 этажа

Фото: Госкомитет по РБ ЧС

В Уфе спасатели сняли с козырька дома кошку, которую выбросили с 9 этажа.

Необычная история произошла в столице на улице Мусы Джалиля. По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, там неизвестные сбросили кошку на крыльцо дома с 9 этажа. После падения животное не смогло самостоятельно покинуть навес – поэтому мяукающую кошку пришлось доставать спасателям. К счастью, все завершилось успешно.

Животное передали сотрудникам полиции. Сейчас им предстоит выяснить, кто и почему так жестоко поступил с домашней кошкой.

Ранее в Уфе спасатели Управления гражданской защиты помогли выбраться на свободу щенку, который застрял между гаражами.