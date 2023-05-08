Фото: vk.com/kurultaibashkir

4 мая в Уфе наградили финалистов конкурса «Трезвое село» 2022 года.

Необычный конкурс в Башкирии устраивают на постоянной основе. Его смысл заключается в том, что сельчане добровольно отказываются от употребления алкоголя и выстраивают в своих населенных пунктах атмосферу здорового образа жизни. Конечно, несогласным с такой политикой соседям никто распивать спиртное не запрещает. Но подавляющее большинство граждан вместо этого занимается спортом и устраивает иные полезные развлечения. По итогам года победителям конкурса выделяют сертификаты на развития инфраструктуры деревень – внеплановое строительство детских площадок, установку арт-объектов и так далее.

Накануне в Уфе сельчанам вручили спецпризы в грамоты. Отличились жители Ильчигулово, Большетуганеево, Амирово, Ишкильдино, Старого Сибая, Телекеево, Ишкильдино, Нижнего Аллагувата, Абдуллино, Пушкинского, Старогумерово, Каргино, Мурдашево, Нижнехозятово, Нового Артаула, Жуково, Юлдашево, Аблаево, Старокарагуево и села Санатория Груховского.